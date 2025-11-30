Зеленський обговорив зі Стуббом підготовку до переговорів у США і тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм фінляндським колегою Александром Стуббом.

Зеленський повідомив у телеграмі, що сторони обмінялись інформацією щодо різних аспектів у позиції Росії та оцінками наявних дипломатичних перспектив.

«Поінформував Стубба про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони. На тижні буде багато роботи і з партнерами у Європі, і важливо, щоб усі ми були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну може реально спрацювати заради миру», – підсумував Зеленський.

Раніше, 17 жовтня, Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 30-го пакету оборонної допомоги. Його затвердив президент країни Александр Стубб за пропозицією уряду.





«Можливості, надані в рамках цього пакету, коштуватимуть Фінляндії приблизно 52 мільйони євро. Пакет складається переважно з нових замовлень від фінських компаній. Фінляндія вже поставила Україні оборонне обладнання на загальну суму 2,9 мільярда євро. Відносно розміру своєї економіки, Фінляндія є однією з країн, які найбільше підтримали Україну», – каже міністр оборони Антті Хаккянен.

Він також нагадав, Фінляндія також оголосила про участь в ініціативі PURL, яка закуповує у Сполучених Штатів системи озброєння, критично важливі для України

У Міноборони країни зауважують, що навесні 2025 року Міністерство оборони запустило програму підтримки України шляхом закупівлі продукції, призначеної для України, у фінської оборонної промисловості, мета полягає в тому, щоб задовольнити критичні потреби України, забезпечити придатність закупленої продукції для пожертвування та захистити виробничі та постачальні потужності компаній.

Фінляндія надає активну підтримку Україні, а її президент Александр Стубб відіграє важливу роль у переговорах лідерів країн ЄС із президентом США Дональдом Трампом щодо мирного врегулювання і підтримки України.



