Фінляндія оголосила про надання Україні пакету оборонної допомоги на 52 млн євро

За даними Міноборони країни, Фінляндія вже поставила Україні оборонне обладнання на загальну суму 2,9 мільярда євро
За даними Міноборони країни, Фінляндія вже поставила Україні оборонне обладнання на загальну суму 2,9 мільярда євро

Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 30-го пакету оборонної допомоги. Його затвердив президент країни Александр Стубб за пропозицією уряду.

«Можливості, надані в рамках цього пакету, коштуватимуть Фінляндії приблизно 52 мільйони євро. Пакет складається переважно з нових замовлень від фінських компаній. Фінляндія вже поставила Україні оборонне обладнання на загальну суму 2,9 мільярда євро. Відносно розміру своєї економіки, Фінляндія є однією з країн, які найбільше підтримали Україну», – каже міністр оборони Антті Хаккянен.

Він також нагадав, що цього тижня Фінляндія також оголосила про участь в ініціативі PURL, яка закуповує у Сполучених Штатів системи озброєння, критично важливі для України

У Міноборони країни зауважують, що навесні 2025 року Міністерство оборони запустило програму підтримки України шляхом закупівлі продукції, призначеної для України, у фінської оборонної промисловості, мета полягає в тому, щоб задовольнити критичні потреби України, забезпечити придатність закупленої продукції для пожертвування та захистити виробничі та постачальні потужності компаній.

Фінляндія надає активну підтримку Україні, а її президент Александр Стубб відіграє важливу роль у переговорах лідерів країн ЄС із президентом США Дональдом Трампом щодо мирного врегулювання і підтримки України.


