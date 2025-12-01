Шмигаль розповів Рютте про потреби в ППО та адаптацію України до стандартів НАТО

Міністр оборони Денис Шмигаль зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі – про це він повідомив увечері 1 грудня.

Шмигаль повідомив, що подякував Рютте за «лідерство та підтримку», розмова стосувалася ситуації на фронті та пріоритетних потреб.

«Ключове питання – посилення ППО. Для стримування російського ракетного та дронового терору потрібні додаткові системи, а також ракети до них. Окремо зосередилися на ролі ініціативи PURL, критично важливої для стабільних поставок», – повідомив він.

Міністр також наголосив, що Україна продовжує адаптувати сектор оборони до стандартів і принципів НАТО та втілювати спільні проєкти з партнерами.

Пресслужба НАТО раніше анонсувала зустріч Рютте зі Шмигалем, без запланованого підходу до преси. Генсекретар Альянсу наразі не коментував розмову.

Раніше сьогодні міністр оборони Нідерландів анонсував новий внесок в ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України. Зокрема, передбачається закупити засоби протиповітряної оборони та боєприпаси для F-16.



