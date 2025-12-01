SIPRI: переозброєння в Європі триває, але загроза проблем із ланцюгами поставок зростає

У 23 з 26 європейських компаній, які входять до 100 найбільших світових компаній-виробників зброї, зросли доходи від продажу зброї – їхні сукупні доходи від продажу зброї зросли на 13% до 151 млрд доларів. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому сьогодні Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI).

Як пояснюють дослідники, це зростання було пов’язане з попитом, спричиненим війною в Україні та загрозою з боку Росії.

Наприклад, чеська компанія Czechoslovak Group зафіксувала найрізкіше зростання доходів від продажу зброї серед усіх компаній з рейтингу ТОП-100 у 2024 році: на 193% до 3,6 млрд доларів. Компанія пов'язує більшу частину своїх доходів з Україною. Czechoslovak Group скористалася чеською ініціативою з постачання боєприпасів (Czech Ammunition Initiative) – урядовим проєктом з постачання артилерійських снарядів для України.

Українська компанія «Укроборонпром» збільшила свої доходи від продажу зброї на 41% до 3,0 млрд доларів.

«Європейські збройові компанії інвестують у нові виробничі потужності, щоб задовольнити зростаючий попит. Але постачання матеріалів може стати все більшою проблемою. Зокрема, залежність від критично важливих мінералів, ймовірно, ускладнить плани переозброєння Європи», – зазначає дослідниця програми військових витрат і виробництва зброї SIPRI Джейд Гіберто Рікар.

Як приклад ризиків такої залежності, у SIPRI наводять трансевропейську компанію Airbus і французьку Safran, які задовольняли половину своїх потреб у титані до 2022 року за рахунок російського імпорту і були змушені шукати нових постачальників. Крім того, з огляду на китайські обмеження на експорт критично важливих мінералів, такі компанії, як французька Thales і німецька Rheinmetall, у 2024 році попередили про потенційно високі витрати на реструктуризацію своїх ланцюгів постачання.

Загалом, за даними SIPRI, доходи від продажу зброї та військових послуг 100 найбільших світових компаній-виробників зброї зросли на 5,9 відсотка у 2024 році, досягнувши рекордних 679 мільярдів доларів.



Світові доходи від продажу зброї різко зросли у 2024 році, оскільки попит підвищили війни в Україні та Газі, глобальна та регіональна геополітична напруженість, а також дедалі вищі військові витрати. Вперше з 2018 року всі п'ять найбільших збройових компаній збільшили свої доходи від продажу зброї.

Зростання доходів та нових замовлень спонукало багато оборонних компаній розширити виробничі лінії, збільшити потужності, створити нові дочірні компанії або провести поглинання.

На початку листопада генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни альянсу нині вперше за багато років випередили Росію в темпах виробництва боєприпасів.



