SIPRI: у 2024 році дохід двох російських компаній, які виробляють зброю, зріс на 23%

У 2024 році сукупний дохід двох російських компаній, що входять до 100 найбільших світових виробників озброєнь, зріс на 23 відсотки. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому сьогодні Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI).

За даними дослідників, російські «Ростех» та «Об'єднана суднобудівна корпорація», збільшили свої сукупні доходи від продажу зброї на 23% до 31,2 млрд доларів, незважаючи на міжнародні санкції, що призвели до дефіциту комплектуючих.

У SIPRI зазначають, що внутрішній попит був достатнім, щоб з лишком компенсувати втрати доходів від падіння експорту озброєнь.

«Окрім санкцій, російські компанії-виробники озброєнь стикаються з нестачею кваліфікованої робочої сили. Це може уповільнити виробництво та обмежити інновації. Однак ми маємо бути обережними у своїх прогнозах, оскільки російська оборонна промисловість продемонструвала стійкість під час війни в Україні, всупереч очікуванням», – зазначив старший науковий співробітник Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI Дієго Лопес да Сілва.



Попереднього року, як аналізував Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру, сукупний дохід двох російських компаній, зокрема «Ростеха», збільшився на 40 відсотків і сягнув приблизно 25,5 мільярдів доларів США.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія різко збільшила виробництво зброї, боєприпасів та інших товарів для військових потреб. США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій.

Попри санкції, Москва продовжує виробництво озброєння з використанням іноземних компонентів.







