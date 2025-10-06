Зеленський: у дронах і ракетах, які Росія використала для останньої атаки, було понад 100 тисяч іноземних компонентів

У дронах і ракетах, якими Росія атакувала Україну в ніч на 5 жовтня, містилося понад 100 тисяч компонентів іноземного виробництва, зокрема США, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів, повідомив президент України Володимир Зеленський



«Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва – компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в «Іскандерах» – близько 1500, у «Кинджалах» – 192 компоненти, та 405 – у «калібрах», – написав він у телеграмі.

Зокрема, за його даними, компанії в США виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет «кинджал», мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів – у Великій Британії.

Зеленський зазначив, що Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні, також Київ передав партнерам пропозиції щодо обмеження схем постачання.

«Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати. Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів «Групи семи», і ми очікуємо системного рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій. Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств», – додав він.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що у ніч на 5 жовтня війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 496 ударних БпЛА та 53 ракет різного типу, основний напрямок удару – Львівщина. Українські військові зафіксували прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.



