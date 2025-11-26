У МЗС Росії виключили можливість поступок із боку Москви щодо мирної угоди з Україною

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде.

«Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, у тому числі в контексті СВО («спеціальна військова операція» – так у РФ офіційно називають війну проти України – ред.), не може бути й мови», – цитує державне російське агентство ТАСС слова заступник голови МЗС Росії Сергія Рябкова.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що російські чиновники намагаються приховати небажання Кремля йти на компроміс у питанні миру в Україні і його відданість максималістським вимогам.

«Постійне публічне неприйняття кремлівськими чиновниками мирних планів, запропонованих США й Україною, та неодноразові заяви про «першопричини» війни демонструють, що Кремль залишається відданим своїм початковим воєнним цілям 2021 і 2022 років», – наголосили в Інституті вивчення війни.

Там додали, що «Кремлю не вдалося сформувати умови для того, щоб російський народ прийняв щось менше, ніж повну перемогу Росії в Україні».

Президент США Дональд Трамп 25 листопада на запитання, на які поступки, як планується в рамках підтримуваного ним мирного процесу, має піти Москва, заявив: «Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій».

Минулого тижня Радіо Свобода оприлюднило проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

У Кремлі заявили 26 листопада, що отримали «останні версії» мирного плану щодо врегулювання війни РФ в Україні, але «серйозного обговорення» щодо цього з американською стороною ще не було.

«В Абу-Дабі мирний план не обговорювали. Мирний план ще взагалі детально ні з ким не обговорювався. Ми його бачили, нам його передали, але обговорення ще не було», – сказав радник російського лідера Юрій Ушаков у коментарі кореспонденту російського державного ЗМІ. Він додав, що план передали неофіційними каналами.

Трамп напередодні також анонсував переговори свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним у Москві і міністра армії Дена Дрісколла – з українською стороною.

Трамп також висловив сподівання на зустріч з президентом Зеленським і президентом Путіним найближчим часом, але лише тоді, коли угода про припинення війни «буде остаточною або на завершальній стадії».