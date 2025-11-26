У Кремлі заявляють, що отримали «останні версії» мирного плану, «але обговорення ще не було»

У Кремлі заявили 26 листопада, що отримали «останні версії» мирного плану щодо врегулювання війни РФ в Україні, але кажуть, що «серйозного обговорення» щодо цього з американською стороною ще не було.

«В Абу-Дабі мирний план не обговорювали. Мирний план ще взагалі детально ні з ким не обговорювався. Ми його бачили, нам його передали, але обговорення ще не було», – сказав радник російського лідера Юрій Ушаков у коментарі кореспонденту російського державного ЗМІ. Він додав, що план передали неофіційними каналами.

За його словами, Москва має «кілька паперів». «Я навіть зараз не буду обговорювати, кілька варіантів, у дечому можна навіть заплутатися. Скажемо так: якісь останні версії до нас потрапили, але наголошу: серйозного обговорення між командами двох сторін ще не було. Але контакти йдуть», – сказав радник Володимира Путіна.

Ушаков також заявив, що частини останнього плану США щодо припинення війни РФ в Україні є позитивними, але багато інших пунктів «потребують спеціальної дискусії серед експертів».

Минулого тижня Радіо Свобода оприлюднило проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600 000 військових.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ й амністію за воєнні злочини.

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 25 листопада заявив, що у Москві вважають «дуже гарною основою для переговорів» початковий план Трампа. Він зазначив, що в Москві «розуміють», що в процесі консультацій США й України до плану вносяться корективи. Але, за його словами, Москва досі не отримала ніяких оновлених мирних планів щодо припинення війни в Україні.