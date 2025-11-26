ISW: російські чиновники намагаються приховати небажання Кремля йти на компроміс щодо мирної угоди

Російські чиновники намагаються скористатися відсутністю ясності щодо результатів саміту США й Росії на Алясці у серпні 2025 року, щоб приховати постійне небажання Кремля йти на компроміс у питанні миру в Україні і його відданість максималістським вимогам, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики згадали слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який 25 листопада заявив, що позиція Росії щодо мирних пропозицій «фундаментально» зміниться, якщо оновлений мирний план «зітре» «дух і букву» домовленостей саміту на Алясці. А голова комітету Державної думи Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький повторив твердження влади РФ, що будь-яке мирне врегулювання має враховувати «першопричини» війни – «навмисно розпливчастий термін, який Кремль давно використовує як скорочення для своїх виправдань і вимог війни» – і заявив, що Росія досягла «порозуміння» зі США на саміті на Алясці, зазначають в ISW.

«Кремль, схоже, зараз використовує відсутність офіційних, публічно доступних угод, укладених на саміті на Алясці, щоб виглядати добросовісним учасником переговорів… Однак постійне публічне неприйняття кремлівськими чиновниками мирних планів, запропонованих США й Україною, та неодноразові заяви про «першопричини» війни демонструють, що Кремль залишається відданим своїм початковим воєнним цілям 2021 і 2022 років», – наголошують в Інституті вивчення війни.

Аналітики звертають увагу на те, що російські ультранаціоналістичні блогери також продовжували відхиляти мирні пропозиції і виступати за те, щоб Росія продовжувала війну, «що ще раз демонструє, як Кремлю не вдалося сформувати умови для того, щоб російський народ прийняв щось менше, ніж повну перемогу Росії в Україні».

При цьому в ISW зазначили, що Росія, ймовірно, зіткнеться з низкою військових й економічних проблем у середньостроковій перспективі, і що Сполучені Штати можуть використати економічні заходи в поєднанні з продажем зброї Україні, щоб змусити російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів готовим до компромісів для припинення війни.

Минулого тижня Радіо Свобода оприлюднило проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ й амністію за воєнні злочини.

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 25 листопада заявив, що у Москві вважають «дуже гарною основою для переговорів» початковий план Трампа. Він зазначив, що в Москві «розуміють», що в процесі консультацій США й України до плану вносяться корективи. Але, за його словами, Москва досі не отримала ніяких оновлених мирних планів щодо припинення війни в Україні.

