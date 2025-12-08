Повітряні сили звітують про збиття 131 російського дрона протягом ночі

Російська армія атакувала Україну 149 ударними безпілотниками Shahed, «Гербера» та інших типів вночі проти 8 грудня, повідомляє командування Повітряних сил вранці в понеділок.

Пуски здійснювалися з напрямків Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Міллєрова, а також із окупованих Донецька та Криму (мис Чауда). Близько 90 із запущених дронів – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.





Військові зафіксували влучання 16 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



