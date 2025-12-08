Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Повітряні сили звітують про збиття 131 російського дрона протягом ночі

Збиття російських дронів над Києвом, 14 листопада 2025 року
Збиття російських дронів над Києвом, 14 листопада 2025 року

Російська армія атакувала Україну 149 ударними безпілотниками Shahed, «Гербера» та інших типів вночі проти 8 грудня, повідомляє командування Повітряних сил вранці в понеділок.

Пуски здійснювалися з напрямків Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Міллєрова, а також із окупованих Донецька та Криму (мис Чауда). Близько 90 із запущених дронів – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.


Військові зафіксували влучання 16 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG