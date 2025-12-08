Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Командування ЗСУ зафіксувало 53 російських атаки на Покровському напрямку за добу

Українські військові на готують до вогню самохідну гаубицю Caesar поблизу Покровська, листопад 2025 року
Українські військові на готують до вогню самохідну гаубицю Caesar поблизу Покровська, листопад 2025 року

Протягом попередньої доби на лінії фронту мали місце 164 боєзіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 грудня.

Командування звітує про ураження авіацією Сил оборони п’яти районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російської армії за добу.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили чотири російських атаки в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку мали місце дві російських атаки, українські війська відбили штурмові дії в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 16 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Греківки, Середнього, Дерилового, Зарічного, Мирного та в напрямках Олександрівки, Ставків і Торського.


На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість російських атак поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки. На Краматорському напрямку мало місце одне бойове зіткнення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники атакували 18 разів.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових дії агресора в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Філія», – йдеться в зведенні.

Армія РФ також атакувала 14 разів на Олександрівському напрямку у районах Ялти, Соснівки, Вербового, Вороного, Злагоди, Красногірського, Привільного, Солодкого та в бік Вишневого.

Читайте також: ISW про удар по греблі на Харківщині: війська Росії намагаються порушити логістику ЗСУ

Ще 20 російських атак Сили оборони відбили на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку війська РФ двічі намагалися прорвати оборону в напрямку Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку російська армія один раз безуспішно намагалася прорвати оборону ЗСУ в районі Антонівського мосту, додає штаб.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Щодення ЗСУ – в моментах життя та смерті. Підбірка фотографій до Дня Збройних сил України
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Щодення ЗСУ – в моментах життя та смерті. Підбірка фотографій до Дня Збройних сил України


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG