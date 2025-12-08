Командування ЗСУ зафіксувало 53 російських атаки на Покровському напрямку за добу

Протягом попередньої доби на лінії фронту мали місце 164 боєзіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 грудня.

Командування звітує про ураження авіацією Сил оборони п’яти районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російської армії за добу.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили чотири російських атаки в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку мали місце дві російських атаки, українські війська відбили штурмові дії в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 16 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Греківки, Середнього, Дерилового, Зарічного, Мирного та в напрямках Олександрівки, Ставків і Торського.





На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість російських атак поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки. На Краматорському напрямку мало місце одне бойове зіткнення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники атакували 18 разів.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових дії агресора в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Філія», – йдеться в зведенні.

Армія РФ також атакувала 14 разів на Олександрівському напрямку у районах Ялти, Соснівки, Вербового, Вороного, Злагоди, Красногірського, Привільного, Солодкого та в бік Вишневого.

Ще 20 російських атак Сили оборони відбили на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку війська РФ двічі намагалися прорвати оборону в напрямку Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку російська армія один раз безуспішно намагалася прорвати оборону ЗСУ в районі Антонівського мосту, додає штаб.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

