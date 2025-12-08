ISW про удар по греблі на Харківщині: війська Росії намагаються порушити логістику ЗСУ

Російські війська вдається до кампанії з повітряного перехоплення (КПП) проти українських наземних ліній комунікації на півночі Харківської області, йдеться в звіті американського Інституту дослідження війни від 7 грудня.

За даними аналітиків, ці зусилля ймовірно спрямовані на «порушення української логістики, аби зрештою сприяти здобуткам на полі бою».

ISW посилається на оприлюднені 7 грудня кадри зі встановленою геолокацією, які показують пошкодження греблі.

«Російські удари по мосту та дамбі, ймовірно, спрямовані на погіршення стану українських наземних ліній комунікації, що забезпечують постачання на напрямках Вовчанська, Великого Бурлука та Куп’янська», – йдеться в тексті.

Водночас, зазначає ISW, українські військові повідомляли про готовність до такого сценарію, тому ефективність цих російських ударів по логістиці може бути обмеженою.





«Російські кампанії КПП передбачають удари по цілях у ближньому та оперативному тилу, таких як дороги, залізниці та мости, що підтримують українські наземні лінії комунікації. Російські КПП спрямовані на сприяння подальшим російським наступальним операціям у наступні тижні та місяці, погіршуючи здатність України підтримувати оборону на передовій», – пояснює інститут.

ISW припускає, що російські удари по тилу на Харківському, Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках можуть бути спрямовані на досягнення такого ефекту на цих ділянках фронту в рамках підготовки до посилених наступальних операцій.

Водночас, зазначають аналітики, російські війська, «як відомо, не змогли відтворити успіхи, досягнуті їхньою багатомісячною кампанією з повітряного перехоплення на Покровському напрямку, на інших ділянках фронту». Вони припускають, що Росія може виділити необхідні ресурси для досягнення потрібного ефекту у великому масштабі лише в одному оперативному районі одночасно.

ISW також зазначає, що російські війська посилили удари по мостах поблизу адміністративної межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Геолоковані кадри, опубліковані 6 грудня, свідчать про удари російських дронів по замінованому мосту через річку Гайчур у центральній Андріївці, що на південний захід від Олександрівки та на північ від Гуляйполя.

Інститут дотримується оцінки, що здатність Росії перетнути Гайчур може бути визначальним фактором її здатності здійснювати оперативно значущі просування далі на захід:

«Російські війська, можливо, зруйнували міст в Андріївці, щоб порушити постачання та ізолювати українські війська на східному березі річки, а також сприяти просуванню Росії в районі на південь від річки поблизу Олександрівки. Обстріл мосту свідчить про впевненість російських військ у тому, що вони зможуть перетнути річку в іншому місці або зможуть відновити переправу в Андріївці в майбутньому».

Напередодні Печенізька селищна рада повідомила, що російська армія вдарила по греблі Печенізького водосховища у Харківській області, рух припинено.

Командування 16-го корпусу ЗСУ повідомило, що дамба тривалий час є об’єктом системних російських атак. Водночас українська сторона, за повідомленням, усвідомлює потенційні ризики й готова до можливих пошкоджень греблі:

«Розроблені запасні маршрути руху на випадок ураження дамби. Вони активно використовувалися й раніше, і зараз повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику. По-друге, українські підрозділи накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів. Тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій».

Також, за твердженням командування, за потреби Сили оборони готові відновити переправу у максимально стислі строки.

Сили РФ вже завдавали ударів по дамбі Печенізького водосховища. Внаслідок обстрілу у вересні 2022 року на дамбі зруйновано верхній шлюз.

