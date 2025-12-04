В Ізраїлі відкрили перший пам’ятник жертвам Голодомору

В Ізраїлі встановили перший пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні. Як повідомили в посольстві України в Ізраїлі, церемонія відбулася 3 грудня. У ній взяли участь віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, представники мерії Єрусалиму, МЗС Ізраїлю, Кнесету, української громади і посли іноземних держав.

Пам’ятник, який встановили в центральній частині Єрусалиму в парку Wohl Rose Garden створено митцями Людмилою Темертей і Девідом Робінсоном, повідомили у посольстві.

«Піднята рука перед розбитим жорном символізує приголомшливий тягар пам’яті і глибоку віру в оновлення і зцілення. У руці п’ять стебелин зерна, що нагадують про жорстокий кремлівський закон, згідно з яким зберігання будь-якої кількості врожаю каралося смертю», – йдеться в повідомленні.

«Для мене є честю відкрити цей важливий для України і всієї спільноти монумент. Переконаний, що подолання упереджень про минуле і відновлення історичної памʼяті формують нас і роблять сильнішими. Єврейська спільнота України завжди була органічною частиною нашого суспільства, а отже трагедії й випробування ми також проходили разом. Сьогодні це наша спільна памʼять, яка має стати дороговказом у майбутнє», – заявив Тарас Качка.

Ізраїль офіційно не ухвалював рішення про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Як пояснював на початку цього року в інтерв’ю Радіо Свобода ізраїльський посол в Україні Міхаель Бродський, в Ізраїлі немає механізму для визнання трагедій інших народів. Проте, за його словами, в Ізраїлі знають, що Голодомор був «однією з найжахливіших трагедій XX століття, одним із найстрашніших злочинів сталінського режиму», і «це був однозначно злочин проти народу України». «А що стосується формального визнання в Ізраїлі, немає такої практики. Ми не визнавали жодної трагедії, тому що якщо є факти, немає необхідності їх визнавати. Вони є», – сказав Бродський.

Штучний голод, влаштований Сталіном і Комуністичною партією в СРСР проти українців, є одним із найбільших геноцидів ХХ століття. І якщо Голокост (геноцид, вчинений нацистами проти євреїв), геноцид у Руанді, геноцид проти боснійських мусульман на Балканах – розглядалися міжнародними судами ( Нюрнберзький процес 1945-1946 років, Міжнародний кримінальний трибунал щодо Руанди (МТР), Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії (МТКЮ)), то Голодомор в Україні замовчувався аж до розпаду Радянського Союзу і досі ще не є визнаним геноцидом більшістю країн світу.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн, і парламенти по всьому світу почали визнавати Голодомор геноцидом українського народу.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору-геноциду 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

