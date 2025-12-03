Суд заочно ув’язнив експрем’єра Азарова на 15 років за державну зраду

Колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова заочно ув’язнили на 15 років із конфіскацією майна, повідомила Служба безпеки України 3 грудня. Про вирок ексголові уряду та його помічниці також повідомив Офіс генерального прокурора, не називаючи його імені.

Відомство уточнило, що суд виніс вирок за доказовою базою СБУ:

«Суд визнав, що цей фігурант вчинив державну зраду. Як встановило розслідування, переховуючись за межами нашої держави, експосадовець активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності в інтересах Кремля».

Зокрема, відомство вказує на те, що Азаров регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах російського телебачення – він виправдовує збройну агресію Росії, тимчасову окупацію частини України і розповсюджує фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі. Також експрем’єр поширює проросійські тези в своїх соцмережах.

Крім того, за даними СБУ, адмініструванням інформаційних ресурсів експрем’єра та підготовкою публікацій займалася його помічниця – «колишня чиновниця однієї із райадміністрацій Києва».

«Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських медіа про час і тематику участі Азарова в прямих ефірах або записі коментарів. Перед відправленням йому «тез» для виступів та публікацією дописів фігурантка погоджувала матеріали із колишньою колегою по держустанові, яка виїхала до Москви і працює на Азарова», – йдеться в повідомленні.

Суд визнав Азарова винним за статтями про:

державну зраду в умовах воєнного стану

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

виправдовування російської агресії

СБУ додає, що одній із помічниць колишнього урядовця суд заочно призначив покарання у вигляді ув’язнення на 10 років з конфіскацією майна.

Ім’я другої засудженої правоохоронці не розкривають, її позиція щодо справи невідома. Азаров не коментував вирок публічно.

Справу щодо держзради та поширення російської пропаганди проти Азарова передали до суду в 2024 року.

Підозру через інформаційну діяльність на користь Росії колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову повідомили у листопаді 2023 року.

У 2022-му українські правоохоронці повідомили, що підозрюють Азарова, який перебуває в Росії, у державній зраді.



