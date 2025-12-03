СБУ затримала працівника компанії зі встановлення сигналізації – закидає коригування ударів РФ по Києву

Служба безпеки України заявляє 3 грудня, що співробітники її контррозвідки затримала чоловіка, який коригував масовані ракетно-дронові атаки РФ по Києву.

За повідомленням спецслужби, агентом російської ФСБ виявився 36-річний працівник компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах України. За матеріалами справи, протягом цієї осені фігурант збирав для росіян координати потенційних цілей для ударів по Києву – під час робочих поїздок він відстежував наслідки атак РФ по столичних енергооб’єктах, про що одразу звітував ФСБ для коригування повторних ударів.

«Сподіваючись «обійти» українську ППО, ворог запитував у свого поплічника дані про орієнтовну дислокацію зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони. Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його і затримали», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфони, флеш-накопичувачі та 8 українських сім-карт.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили чоловікові про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі).

Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Коментарі затриманого або його адвоката наразі недоступні.