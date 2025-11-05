CБУ заявляє про затримання коригувальників російських ударів по Києву та Краматорську

Служба безпеки України повідомила 5 листопада, що затримала двох чоловіків, які за завданням Федеральної служби безпеки РФ коригували російські удари по Києву та Краматорську.

«Служба безпеки затримала на Київщині ще одного учасника агентурної групи ФСБ, яку було викрито навесні цього року. Зловмисники порізно коригували ракетно-дронові атаки рашистів по столиці України. У травні було затримано першого учасника ворожого осередку, який відстежував локації Сил оборони для російських обстрілів. За матеріалами СБУ він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі затримано другого агента групи. Ним виявився 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування», – йдеться в повідомленні про одного з затриманих.

В українській спецслужбі твердять, що «фігурант збирав інформацію про технічний стан енергооб’єктів столичного регіону, а потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами».

Затриманий на Донеччині чоловік «коригував авіаційні та артилерійські удари рашистів по Краматорську», інформують в СБУ.

«Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 32-річний наркозалежний з прифронтового міста, який у Телеграм-каналах закликав окупантів захопити райцентр. Після проходження інструктажу від ФСБ фігурант почав відстежувати локації запасних командних пунктів та блокпостів українських захисників. Крім цього, зловмисник стежив за маршрутами руху колон Сил оборони, які прямували у бік фронту», – вказано в повідомленні.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Коментарі затриманих або їхніх захисників наразі недоступні.