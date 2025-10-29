CБУ заявила про затримання у Києві колишнього інструктора-іноземця, його підозрюють у роботі на РФ

Служба безпеки України заявила про затримання у Києві колишнього військового інструктора-іноземця, який, за даними служби, працював на російську ФСБ.

Як повідомляє пресслужба відомства, колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн передавав РФ службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.

За даними слідства, на початку 2024 року іноземець, маючи професійні навички з вогневої і тактичної підготовки, прибув до України, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих, а через декілька місяців він припинив цю роботу і для отримання «легких заробітків» почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам, залишаючи «оголошення» у різноманітних прокремлівських інтернет-групах.

У СБУ стверджують, що згодом з ним зв’язався співробітник ФСБ, який після вербування почав ставити іноземцю завдання, серед яких – передача інформації про іноземних інструкторів Сил оборони, координат навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він тренував мобілізованих.

«Для підготовки до виконання наступних завдань окупанти надіслали йому інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також координати схрону, з якого він дістав пістолет з двома спорядженими магазинами», – йдеться у повідомленні.

Але, як кажуть у СБУ, чоловіка завчасно викрили і затримали за місцем тимчасового проживання в Києві. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Триває розслідування.

У СБУ не уточнюють громадянства затриманого. Аде Офіс Генпрокурора уточнює, що він – громадянин Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. За клопотанням ОГП суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Посольство Британії наразі це повідомлення не коментувало.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.