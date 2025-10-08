СБУ затримала далекобійника за підозрою в коригуванні російських ударів

Служба безпеки України затримала далекобійника, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по Україні на доручення ФСБ – про це повідомляє СБУ 8 жовтня.

Підозрюваний, за твердженням відомства, «під виглядом водія міжнародних вантажних перевезень займався коригуванням російських ударів по Україні». Його основним завданням нібито був збір і передача Росії геолокацій об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

«Крім цього, перебуваючи у закордонних відрядженнях, агент відстежував переміщення озброєння і товарів військового призначення, які транспортували територією Європейського Союзу в напрямку України та передавав відповідну інформацію ворогу», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, чоловік фіксував координати потенційних «цілей» під час перевезення вантажів, а для конспірації зберігав відповідні дані на шести смартфонах.

СБУ додає, що фігурант входив до агентурної мережі ФСБ, яку Служба безпеки викрила в січні цього року. Тоді затримали трьох учасників, а зазначений водій на той момент перебував за кордоном. Його затримали одразу після прибуття в Україну.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Його взяли під варту, в разі обвинувального вироку йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Ім’я підозрюваного не розголошують, його позиція щодо звинувачень невідома.

У січні 2025 року Служба безпеки повідомила, що викрила агентурну мережу ФСБ – «зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони та коригували повітряні удари РФ».



