СБУ заявляє про затримання в Києві «агента ФСБ» – «коригував атаки» та «шпигував за ешелонами»

Служба безпеки України заявила 5 серпня, що співробітники її контррозвідки затримали в Києві агента ФСБ, який «коригував ракетно-дронові атаки РФ по місту та шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони».

За повідомленням спецслужби, завдання виконував «завербований окупантами 24-річний ІТ-фахівець столичного університету», який «шукав «легкі заробітки» на телеграм-каналах».

«За вказівкою російської спецслужби ворожий поплічник фіксував наслідки повітряних атак агресора по Києву та стежив за локаціями української ППО. Для цього агент за гроші ФСБ орендував квартири в багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав куратор. У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час комбінованих атак РФ по Києву для коригування повторних ударів по місту. Одночасно ворог використовував приховану онлайн-трансляцію, сподіваючись виявити координати бойових позицій української ППО. Крім того, агент додатково розставляв аналогічні «відеопастки» біля колій «Укрзалізниці», де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони через столичний регіон України», – йдеться в повідомленні СБУ.

В інформації вказано, що чоловіка «затримали «на гарячому» в орендованій оселі» – співробітники СБУ виявили відеокамеру, а також вилучили телефон «із доказами його контактів із куратором».

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



