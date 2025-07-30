СБУ затримала військового на Харківщині за підозрою в коригуванні вогню для Росії

Служба безпеки України затримала агента ФСБ у Силах оборони – про це відомство повідомило 30 липня.

Чоловік служив в одному з підрозділів у Харківській області – як уточнює СБУ, це 26-річний мобілізований, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм-канал.

«За наявними даними, агент погодився на співпрацю з ворогом, оскільки шукав кошти, щоб покрити свої борги за азартні ігри. Як встановило розслідування, фігурант наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука», – йдеться в повідомленні.







Відомство додає, що після коригування атак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу. При цьому він нібито додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію українських військових частин поруч.

За даними СБУ, російське командування розраховувало, що отримані від підозрюваного відомості можна буде використати для підготовки «прорирів» вглиб території України.

«Також Служба безпеки встановила особу російського куратора цього агента. Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник ФСБ РФ Супруненко Олексій Леонідович, 20.08.1978 р.н. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік ворога», – зазначає служба.

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Відомства також звітує про проведення комплексних заходів для «убезпечення пунктів базування та маршрутів переміщення українських військ на відповідній ділянці фронту».

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Підозру в державній зраді також отримав його куратор від ФСБ.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.