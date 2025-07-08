СБУ підозрює підполковника запасу в співпраці з ФСБ й вербуванні інформаторів

Служба безпеки України затримала підполковника запасу Сил оборони, який, за її даними, шпигував на Сумщині на замовлення російської ФСБ. Про це правоохоронці повідомили 8 липня.

Відомство уточнює, що фігурант – підполковник запасу однієї зі складових Сил оборони, який звільнився зі служби на законних підставах у 2023 році і згодом пішов на співпрацю з Росією.

«З урахуванням військового звання та бойового досвіду агента, його вербуванням займався один з керівників прикордонного управління ФСБ. За успішно проведену вербувальну операцію російський спецслужбіст отримав генеральське звання», – йдеться в повідомленні.

За даними справи, фігурант входив до складу агентурної мережі ФСБ, яку було нейтралізовано в квітні цього року на Сумщині. Тоді СБУ затримала громадянина Росії та його спільника, які збирали розвіддані для прориву російських диверсантів до Шосткинського району.





Служба додає, що підполковник запасу діяв окремо від інших – збирав інформацію про дислокацію Сил оборони, що воюють на передовій:

«Для цього фігурант «втемну» використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення зі служби. Також він паралельно допомагав куратору створювати нову агентурну мережу на прикордонні Сумської області із чинних та колишніх військових».

Правоохоронці стверджують, що агент ФСБ мав завдання виявити однодумців серед знайомих, яких мали згодом завербувати російські спецслужби.

Його затримали й повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану та незаконному переправленні людей через державний кордон України. У разі обвинувального вироку йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України повідомила 3 липня, що співробітники її військової контррозвідки у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ затримали на Львівщині майора Повітряних сил, який «виявився російським агентом».