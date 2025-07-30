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СБУ задокументувала понад 10 тисяч хіматак РФ проти українських сил від початку вторгнення

Найбільше фактів застосування такої зброї агресором, за даними СБУ, зафіксовано на східному фронті, а також під час ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини
Найбільше фактів застосування такої зброї агресором, за даними СБУ, зафіксовано на східному фронті, а також під час ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини

Служба безпеки України повідомляє, що задокументувала понад 10 тисяч російських хімічних атак проти українських сил від початку повномасштабного вторгнення Росії.

За повідомленням, йдеться, серед іншого, про аерозольні гранати «К-51», «РГР» і «РГ-Во», споряджені отруйними речовинами подразнювальної дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) і CN (хлорацетофенон). Також непоодинокі випадки застосування російськими військами ампул з отруйною речовиною – хлорпікрином, зазначають в СБУ.

«За матеріалами слідства, найбільшу кількість хімбоєприпасів рашисти використовують у вигляді скидів з FPV-дронів на оборонні позиції українських захисників. Після влучання у ціль отруйні сполуки хімічного заряду уражають слизові оболонки військових, насамперед їхні очі й органи дихання. У такий спосіб ворог намагається змусити воїнів Сил оборони вийти з окопів і бліндажів під прицільний вогонь окупантів», – йдеться в повідомленні.

Найбільше фактів застосування такої зброї агресором, за даними СБУ, зафіксовано на східному фронті, а також під час ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

У СБУ наголошують, що до документування відповідних фактів залучають міжнародні організації. Зокрема, для проведення необхідних лабораторних досліджень й інформування міжнародного співтовариства СБУ передала через МЗС України частину речових доказів до Організації із заборони хімічної зброї в Гаагу.

За результатами відповідних досліджень ця міжнародна організація опублікувала три звіти, які підтверджують систематичне застосування Росією хімічних засобів як засобів ведення війни проти України, зазначили в СБУ.

«Як наслідок, Рада ЄС запровадила санкції щодо російських підрозділів, котрі входять до складу збройних сил РФ і причетні до розробки і використання хімічної зброї в нашій державі. Зокрема, під обмеження ЄС потрапили війська радіаційного, хімічного й біологічного захисту країни-агресора, а також 27-й науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут Міноборони РФ, які займаються розробками заборонених хімзасобів», – йдеться в повідомленні.

У СБУ також заявили, що ведуть розслідування за статтею про воєнні злочини у зв’язку із застосуванням хімічних речовин проти українських сил, і, серед інших, у грудні 2024 року про заочну підозру повідомили російському генералу Ігорю Кирилову – начальнику військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ) збройних сил РФ. Того ж місяця він загинув внаслідок вибуху в Москві.

На початку липня цього року служби зовнішньої розвідки Нідерландів і Німеччини заявили, щоРосія збільшила використання хімічної зброї в Україні. За повідомленням, Росія використовує не тільки сльозогінний газ, а й «небезпечнішу хімічну речовину – хлорпікрин, який може бути смертельним у високих концентраціях у замкнутому просторі».

«Це є серйозним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, яка забороняє використання цієї бойової задушливої речовини за будь-яких обставин», – йшлося у заяві.

У червні Організація із заборони хімічної зброї у своєму новому звіті визнала застосування російськими військами «токсичної хімічної речовини» проти українських сил у порушення міжнародного права. У пресрелізі ОЗХЗ, оприлюдненому 26 червня, вказано, що експерти підтвердили наявність токсичної хімічної речовини – іританту сльозогінної дії (CS), який застосовує поліція проти порушників на демонстраціях, в інциденті, що стався вздовж лінії зіткнення в Дніпропетровській області в лютому 2025 року. Перевірку проводили на прохання української сторони.

У березні цього року в Міноборони України заявили, що російські військові від початку широкомасштабного вторгнення в Україну понад 6 900 разів застосовували боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини.

У квітні 2025 року Головне управління розвідки повідомило, що на лінії бойового зіткнення дедалі частіше фіксуються випадки застосування силами РФ боєприпасів з отруйним газом. За даними розвідки, серед українських військових внаслідок цього були загиблі.

Москва від початку агресії проти України не визнає скоєння своїми військовими воєнних злочинів.

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