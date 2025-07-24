СБУ заявляє про затримання жінки, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в центрі Києва

Служби безпеки України заявляє, що її співробітники запобігли теракту російських спецслужб у Києві, затримали жінку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в центрі столиці України.

За даними СБУ, вона планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

Як стверджує пресслужба відомства, російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей.

Українська спецслужба заявила, що російське замовлення виконувала киянка, яку завербували для вчинення теракту під «чужим прапором», переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ.

«Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП. Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця запланованого теракту, де мала залишити вибухівку.У фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами», – йдеться у повідомленні.



Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій.





У СБУ наголошують, що її представники «не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань», а у разі отримання підозрілих пропозицій закликають негайно повідомляти про це на «гарячу лінію» СБУ.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.



