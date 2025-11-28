СБУ назвала підозрюваних військових Росії через смертоносний удар по центру Сум

Служба безпеки України 28 листопада заочно повідомила про підозру чотирьом російським військовим, відповідальним за обстріл центру Сум у червні 2025 року.

Йдеться про удар по центральній частині Сумської громади з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» 3 червня. За даними СБУ, російські загарбники застосували касетні боєприпаси для збільшення уражальної дії.

У зоні ураження опинилися багатоквартирні будинки, медичний заклад та інші цивільні будівлі.

«Як встановило розслідування, до організації атаки причетний полковник Володимир Щипіцин – командир 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу РФ. За даними слідства, саме він займався плануванням удару з використанням реактивної артилерії», – стверджує служба.

Також, додає відомство, Щипіцин залучив до підготовки та здійснення обстрілу підлеглих: начальника штабу, першого заступника командира полку підполковника Віталія Орлова та начальника артилерії полку підполковника Даміра Гарнаєва. Безпосередньо наказ відкрити вогонь по Сумах віддав командир реактивної артбатареї російського полку капітан Дмитро Волобуєв.

Слідчі СБУ заочно повідомили чотирьом фігурантам про підозру у воєнному злочині, що спричинив загибель людей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.





Вранці 3 червня обласна влада повідомила про російський удар по Сумах. Загальна кількість постраждалих перевищила 30, з них щонайменше шестеро загинули.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.





