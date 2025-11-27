МВА: троє жителів Херсона поранені через російські удари

Щонайменше троє жителів Херсона потребували допомоги внаслідок російських ударів, повідомила міська військова адміністрація 27 листопада.

Зокрема, в тяжкому стані госпіталізували 89-річну жінку, яка постраждала через обстріл Дніпровського району.

«Жінка отримала вибухову та закриту черепно-мозкову травми. В неї також травматична ампутація правої гомілки та множинні уламкові поранення. Медики докладають усіх зусиль, щоб врятувати потерпілу», – йдеться в повідомленні.

У цьому ж районі постраждала 65-річна жінка – вона зазнала контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травм. На момент удару вона була в приміщенні, їй надали допомогу на місці.

Читайте також: Двоє жителів Донеччини постраждали через удари російських дронів

Згодом Херсонська МВА повідомила про ще одного постраждалого – 18-річний хлопець, який був у приміщенні, зазнав контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травм і уламкового поранення ноги.

«Потерпілого наразі доправили до лікарні. Його стан оцінюється як середньої тяжкості», – заявила міська влада.

Раніше МВА також повідомила про 69-річну жительку Комишан, яка зазнала контузії та мінно-вибухової травми внаслідок скиду вибухівки з російського дрона. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Читайте також: У Тернополі в лікарні померла дитина, постраждала через російський удар 19 листопада – мер

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



