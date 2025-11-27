Двоє жителів Донеччини постраждали через удари російських дронів

Російська армія атакувала цивільного в Костянтинівці FPV-дроном, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Горбунов 27 листопада.

«Чоловік отримав тілесні ушкодження поблизу місця свого проживання», – повідомив він.

За даними Горбунова, удар не пошкодив інфраструктуру. Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин російської армії.

Горбунов закликав місцевих жителів до евакуації як «єдиного рішення задля збереження життя».

Державна служба з надзвичайних ситуацій також повідомив про атаку безпілотників на Слов’янськ:

«Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення, пошкоджень зазнали 9 приватних будинків. Виникла пожежа легкового автомобіля».

Рятувальники ліквідували загоряння автомобіля. ДСНС констатує, що загроза обстрілів у прифронтових районах залишається високою, і закликає жителів не зволікати з евакуацією.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



