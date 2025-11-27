Чотири людини загинули, понад 20 – поранені через удари РФ минулої доби у 6 областях – ОВА

Протягом минулої доби внаслідок російських ударів у шести прифронтових областях загинули чотири людини, ще 24 – поранені, свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Зокрема, як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, на Херсонщині загинули дві людини, зокрема одна дитина, ще 13, серед них дитина – зазнали поранення.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, церкву, газопровід, автобус та приватні автомобілі», – написав Прокудін у телеграмі.

За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, 26 листопада внаслідок ударів російських військ загинула людина в Дружківці, ще чотири людини в області постраждали.

На Сумщині, за даними ОВА, загинула одна людина, ще одна – поранена.

«У Кролевецькій громаді внаслідок атаки БпЛА загинув 53-річний чоловік. У Зноб-Новгородській громаді ворожий дрон поцілив у службовий автомобіль лісничого, внаслідок чого поранений 37-річний помічник лісничого», – йдеться в повідомленні.

Як заявили в ОВА, протягом доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 21 населеному пункті у дев’яти територіальних громадах області, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про трьох постраждалих повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

«Агресор атакував Миколаївську і Дубовиківську громади Синельниківського району БпЛА. Поранені 67-річна жінка і 71-річний чоловік. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості… По Нікополю російська армія цілила з артилерії. До лікарів звернувся 50-річний чоловік, який постраждав через вечірню атаку на Марганець. Оговтуватися буде вдома», – йдеться в повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 26 листопада внаслідок російського обстрілу в селищі Старий Салтів постраждали 74-річна жінка і 84-річний чоловік. Також, за його словами, по допомогу медиків звернулися 22-річна жінка, яка постраждала в Харкові 23 листопада, і 63-річний чоловік, який постраждав у селі Курилівка 24 листопада.

У Запорізькій ОВА повідомили про поранену жінку внаслідок удару російського дрона по Запорізькому району.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.