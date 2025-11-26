У Запоріжжі зросло число поранених від удару РФ, пошкоджено понад пів сотні будинків – влада

У Запоріжжі кількість постраждалих від російського удару, завданого пізно ввечері 25 листопада, зросла до 19, у місті зафіксовані значні руйнування, зокрема пошкоджені понад пів сотні будинків, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Пошкоджено 31 багатоповерхівку і 20 приватних будинків. П’ять багатоповерхівок постраждали найбільше – через масштабні пожежі, що розгорілися після влучань. Окремо зафіксовано удар по гуртожитку університету, де в цей час перебували люди», – написав Федоров у телеграмі.

За його словами, внаслідок атаки в Запоріжжі без електропостачання залишилися 358 абонентів, без газопостачання – 201.

Щодо стану постраждалих, то, як повідомив Федоров, вісім людей залишаються у лікарні.

Він уточнив, що кількість може змінюватися: «люди часто звертаються за допомогою пізніше».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.