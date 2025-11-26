У Запоріжжі до 18 зросла кількість постраждалих від удару РФ – влада

У Запоріжжі до 18 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару, завданого пізно ввечері 25 листопада, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Увечері було відомо про сімох постраждалих.

За його словами, поранення зазнали 12 жінок і шестеро чоловіків.

Раніше Федоров повідомляв, що внаслідок удару пошкоджені щонайменше сім багатоповерхівок і кілька приватних будинків, гуртожиток, магазин, АЗС і одне з підприємств.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.