Удар РФ по Запоріжжю: влада повідомляє про сімох постраждалих

У Запоріжжі внаслідок російського удару поранені семеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, через атаку РФ пошкоджені щонайменше сім багатоповерхівок, кілька приватних будинків, знищені магазини, розбитий транспорт.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.