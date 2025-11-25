ОВА: сили РФ атакують Запоріжжя, є влучання у житловий будинок

Російські війська атакують Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.



За його даними, виникла пожежа на кількох поверхах. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



