ППО малого та середнього радіуса дії – Зеленський анонсував збільшення виробництва

Після засідання Ставки Верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення виробництва ППО малого та середнього радіуса дії.

«ППО та все, що необхідно для щоденного збиття російських ракет і збиття дронів. Фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами – по всьому регулярний контроль Міністерства оборони та військового командування, і треба нарощувати виробництво максимально. Окремо – ППО малого та середнього радіуса дії. Це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об’єктів енергетики. Оновили потреби, і по цьому будемо збільшувати виробництво», – сказав він у своєму відеозверненні.

«Наше українське виробництво – це гарантія захисту, українці не мають залежати від того, чи вдається щось знайти на світовому ринку чи на складах партнерів. Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно, персональна відповідальність за це на всіх рівнях», – додав президент.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







