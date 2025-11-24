СБУ заочно повідомила підозри командувачам армії РФ через удар по дитячому майданчику в Кривому Розі

Служба безпеки України повідомляє, що заочно повідомила про підозру чотирьом російським військовим командувачам, причетним до ракетного удару по дитячому майданчику в Кривому Розі, внаслідок якого в квітні цього року загинули 20 людей, зокрема дев’ять дітей.

«Як встановило розслідування, загальне керівництво атакою здійснював генерал-полковник Олексій Кім – начальник штабу об’єднаного угруповання військ РФ. Для організації ракетного удару він залучив віцеадмірала Олександра Пешкова – начальника Об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження противника. За даними слідства, підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу доручили контрадміралу Олексію Петрушину – начальнику центру управління розвідкою і координацією вогневого ураження противника об’єднаного угруповання військ РФ. Разом із ним ці завдання виконував очільник управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угруповання військ країни-агресора полковник Олександр Кісєдобрєв», – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що для удару по житловій забудові й дитячому майданчику в густонаселеному районі центральної частини міста російські військові використали балістичну ракету «Іскандер-М» з осколково-фугасною бойовою частиною.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили чотирьом російським командувача про підозру статтями про «воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб».

Моніторингова місія ООН заявляла, що згадана атака стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.