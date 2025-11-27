Двоє сестер поранені на Сумщині через удар РФ – влада

Двоє людей поранені внаслідок російського мінометного обстрілу в Середино-Будській громаді Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація ввечері 27 листопада.

«Постраждали дві сестри – 44 і 49 років. Пошкоджень зазнав і будинок однієї з них. У лікарні жінкам надали необхідну допомогу. Лікуватимуться амбулаторно», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



