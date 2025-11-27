На Дніпропетровщині через удари РФ є пожежі та руйнування – ОВА

Російські військові 27 листопада завдали ударів по різних громадах у Дніпропетровській області, унаслідок чого зафіксовані пожежі та руйнування, повідомив виконувач обов’язків голови ОВА Владислав Гайваненко.

«Не вщухали атаки на Нікопольщину. Ворог бив безпілотниками та артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах. Зайнялися авто. Дві машини знищені, ще сім – понівечені. Пошкоджені промислове підприємство, два магазини, гуртожиток та приватний будинок.

По Грушівській громаді Криворізького району агресор поцілив FPV-дронами. Потрощена АЗС.

По Покровській громаді Синельниківського району противник застосував КАБ. Зруйнована приватна оселя», – повідомив чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.