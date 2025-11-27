Прокуратура: російські військові розстріляли п’ятьох українських полонених на Запоріжжі

Українські правоохоронці зафіксували черговий випадок розстрілу російськими загарбниками полонених військовослужбовців Сил оборони, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, це сталося вранці 27 листопада на Гуляйпільському напрямку Запорізької області: російські військові «вбили п’ятьох українських захисників, які потрапили в полон і не могли чинити опір».

Слідчі Служби безпеки в Запорізькій області відкрили досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Офіс генпрокурора вказує на те, що такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував повідомлення. Він вказав на те, що страти полонених є не поодинокими випадками, а системною практикою армії РФ.

«Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Такі злочини мають бути належним чином задокументовані, а винні — понести найсуворіше покарання», – заявив омбудсман.

Офіс генерального прокурора повідомляв у травні, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення розслідують 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства 268 полонених російськими військовими.

Телеканал CNN 21 травня оприлюднив розслідування, за даними якого, зокрема, російські військові отримують накази від свого командування вбивати українських військовополонених.

Управління ООН з прав людини задокументувало достовірні свідчення щодо страти щонайменше 35 українських військовополонених. Про це йдеться у звіті організації, оприлюдненому 30 червня.

Повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що спостерігає збільшення кількості страт російськими військовими українських військовополонених, і наголошував, що російські командири, ймовірно, «потурають, заохочують або прямо наказують» здійснювати розстріли.



