ОГП: сили РФ розстріляли на Покровському напрямку ще п’ятьох полонених військових

Сили РФ розстріляли ще п’ятьох українських військових, яких взяли в полон під час штурму селища Котлине Покровського району Донецької області, йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

У відомстві кажуть, коли обеззброєні українські військові лежали на землі обличчям донизу, «один із загарбників відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх».

«Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього військовослужбовців РФ», – підсумували в ОГП.

Офіс генерального прокурора повідомляв 23 травня, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення розслідують 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства 268 полонених російськими військовими.

Телеканал CNN 21 травня оприлюднив розслідування, за даними якого, зокрема, російські військові отримують накази від свого командування вбивати українських військовополонених.

Управління ООН з прав людини задокументувало достовірні свідчення щодо страти щонайменше 35 українських військовополонених. Про це йдеться у звіті організації, оприлюдненому 30 червня.

Повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що спостерігає збільшення кількості страт російськими військовими українських військовополонених, і наголошував, що російські командири, ймовірно, «потурають, заохочують або прямо наказують» здійснювати розстріли.