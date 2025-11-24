Прокуратура: ексдепутата парламенту Криму заочно ув’язнили на 13 років за держзраду

В Україні заочно засудили до 13 років позбавлення волі колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання за статтею про державну зраду. Про це 24 листопада повідомила пресслужба прокуратури АРК, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У 2014 році громадянин України проголосував за ухвалення ряду незаконних постанов з метою сприяння збройними силами РФ в окупації півострова. Мова йде про постанови «Про проведення загальнокримського референдуму» та «Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя», яка передбачала «входження півострова до складу РФ на правах суб’єкта федерації», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за повідомленням Прокуратури АРК, засуджений у квітні 2014 року також брав участь у позачерговому засіданні підконтрольного РФ парламенту Криму, на якому віддав голос за «Конституцію Республіки Крим».

Відомство не називає імені та прізвища засудженого. Джерело, яке не уповноважене розмовляти з медіа й побажало залишитися анонімними, повідомило Крим.Реалії, що йдеться про Василя Рогатина. Його публічних коментарів щодо цього вироку наразі немає.

За даними прокурора Автономної Республіки Крим Ігоря Поночовного, на лютий 2025 року в Україні відкрили кримінальні провадження за більш як 3 800 фактами воєнних злочинів і злочинів проти основної національної безпеки, які були скоєні російськими громадянами в Криму. Наразі українські суди ухвалили вже близько 200 вироків за цією категорією кримінальних справ, ще 580 справ перебувають на стадії слухання.







