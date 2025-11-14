Крим: російський суд засудив жителя Керчі до 14 років колонії за «держзраду»

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму засудив до 14 років колонії 22-річного жителя Керчі за звинуваченням у «державній зраді» (стаття 275 КК РФ) – про це повідомляє прокуратура Криму, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Стверджується, що молодий чоловік у січні 2024 року нібито збирав дані про місця дислокації підрозділів Міноборони РФ у Керчі та передавав їх Службі безпеки України та Головному управлінню розвідки.





«Будучи противником проведення спеціальної військової операції (так у Росії називають війну проти України – ред.) і бажаючи отримати грошову винагороду, чоловік, перебуваючи в місті Керчі, зібрав відомості про місця дислокації підрозділів Міністерства оборони Російської Федерації. Скріншоти з точними географічними координатами їх розміщення обвинувачений за допомогою месенджера відправив до чату, який використовує Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони України», – заявляє відомство.

Ім’я та прізвище чоловіка не називають, його публічні коментарі за цим вироком відсутні. Перевірити достовірність тверджень російських силовиків на цей момент неможливо. У СБУ та ГУР МО України цей вирок не коментували.

За даними правозахисної організації «КримSOS», у 2024 році не менш як 56 кримчан зазнали переслідувань з боку російської влади. Приводами для кримінальних справ стали звинувачення у нібито зв’язках із забороненими у РФ організаціями, державній зраді, шпигунстві, публічних висловлюваннях, організації диверсій чи закликах до насильства.



Правозахисники прогнозують, що кількість справ за статтями про державну зраду, співпрацю та шпигунство, порушену силовиками РФ, зростатиме, ймовірно, в кілька разів. Зараз ФСБ порушує такі справи практично щодня, хоча до 2014 року їх було не більш як 10 на рік. Після повномасштабного вторгнення в Україну стаття про державну зраду фактично перетворилася в РФ на одну з найпопулярніших для тих, хто виступає проти війни.







