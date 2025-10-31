Суд у Криму постановив звільнити Сізікова, але адвокат не знайшов його в СІЗО

Підконтрольний РФ Верховний суд Криму скасував рішення про адміністративний арешт незрячого фігуранта «справи кримських мусульман» Олександра Сізікова та ухвалив негайно звільнити його з-під варти за станом здоров’я. Проте захиснику Емілю Курбедінову не вдалося забрати його з ізолятора: місце перебування Сізікова залишається невідомим. Про це адвокат повідомив громадському об’єднанню «Кримська солідарність», передає проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

За словами адвоката, після отримання судового рішення він вирушив до ізолятора тимчасового тримання у Бахчисараї, але його підзахисного там не виявилося. Захиснику повідомили, що Сізікова відправили до Сімферополя, однак у жодному з ізоляторів міста його не знайшли.

Читайте також: Крим: російський суд ув’язнив жительку Севастополя на 13 років – її звинуватили в роботі на ГУР

«Людину вже дев’яту добу утримують під арештом незаконно, а тепер почали грати в «кішки-мишки». Я не можу встановити, де він перебуває, і домогтися виконання рішення суду, яке набуло чинності сьогодні, 31 жовтня», – прокоментував ситуацію адвокат Еміль Курбедінов.

21 жовтня Красноярський крайовий суд у Росії скасував рішення про звільнення Олександра Сізікова і ухвалив повернути його з дому в Криму назад до в’язниці. Його затримали 23 жовтня.

Сізіков має інвалідність зору. Його затримали на початку липня 2020 року, а у травні 2023 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 17 років позбавлення волі, визнавши винним в «організації діяльності терористичної організації» та «підготовці до насильницького захоплення влади».

Читайте також: Як українські спецоперації «знижують військовий та логістичний потенціал» Росії в окупованому Криму: деталі

У вересні 2024 року його відправили до колонії. У травні цього року Мінусинський міський суд Красноярського краю РФ на подання ФСВП звільнив Олександра Сізікова від покарання. Втім, у жовтні Красноярський крайовий суд скасував це рішення і ухвалив повернути його до колонії.

Після анексії Криму Росією у 2014 році Олександр Сізіков приходив до будинків кримчан під час обшуків та відвідував суди над політв’язнями. Двічі він виходив на одиночні пікети на підтримку свого колишнього опікуна, політв’язня, глави релігійної громади «Топчіка», фігуранта другої Бахчисарайської групи в «справі Хізб ут-Тахрір» Едема Смаїлова.



