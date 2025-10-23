У Криму повторно затримали фігуранта «справи кримських мусульман» Сізікова

В окупованому Криму силовики затримали незрячого Олександра Сізікова – про це повідомив громадський рух «Кримська солідарність» із посиланням на його матір Олену Сізікову.

«Вломилися, зачитали постанову якогось дізнавача МВС у Бахчисарайському районі. Якийсь лейтенант поліції написав заяву на Сашу. Його забрали. Я зібрала йому сумку, що встигла. Вони поспішали, нервували, що збираємо довго», – розповіла вона.

Під час обшуку силовики вилучили два ноутбуки та всі телефони родини Сізікових.

Сізіков має інвалідність зору. Його затримали на початку липня 2020 року, а у травні 2023 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 17 років позбавлення волі, визнавши винним в «організації діяльності терористичної організації» та «підготовці до насильницького захоплення влади».

У вересні 2024 року його відправили до колонії. У травні цього року Мінусинський міський суд Красноярського краю РФ на подання ФСВП звільнив Олександра Сізікова від покарання. Втім, у жовтні Красноярський крайовий суд скасував це рішення і ухвалив повернути його до колонії.

Після анексії Криму Росією у 2014 році Олександр Сізіков приходив до будинків кримчан під час обшуків та відвідував суди над політв’язнями. Двічі він виходив на одиночні пікети на підтримку свого колишнього опікуна, політв’язня, глави релігійної громади «Топчіка», фігуранта другої Бахчисарайської групи в «справі Хізб ут-Тахрір» Едема Смаїлова.



