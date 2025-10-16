Перша «жіноча справа» «Хізб ут-Тахрір»: суд в окупованому Криму відправив чотирьох кримських татарок до СІЗО

У підконтрольному Росії Київському районному суді окупованого Сімферополя відбулися засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманим під час обшуків у Бахчисарайському та Севастопольському районах чотирьом кримським татаркам. Їх звати Есма Німетулаєва, Насіба Саїдова, Ельвіза Алієва та Февзіє Османова, повідомляє правозахисний проєкт «Кримська солідарність» 16 жовтня.

До будівлі суду під’їхали родичі та кримські татари із різних районів Криму. Відомо, що суд відправив на два місяці до СІЗО всіх затриманих.

Адвокат Еміль Курбедінов, який представляє інтереси Німетулаєвої, розповів, що на засіданні «звучали чергові фрази ФСБ, що наші підзахисні можуть сховатися».

«Однак жодних доказів фактично після цього, звичайно, не було надано. Есма тримається добре, наскільки це можливо. Вона на судовому засіданні була в клітці. Абсолютно абсурдна і жахлива ситуація, яка сама по собі нічого спільного не має із законом і тягне за собою тяжкі наслідки у вигляді позбавлення волі невинуватих людей», – наголосив адвокат.

Захисник 20-річної Алієвої Едем Семедляєв повідомив, що дівчину відправили до СІЗО, хоча раніше її навіть не притягали до адміністративної відповідальності.

Усі чотири засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманим жінкам відбулися в закритому режимі. Вказується, що це перша справа, пов'язана із причетністю до «Хізб ут-Тахрір», яку порушили в Криму проти жінок.

Як повідомляє «Кримська солідарність», поліція особисто просила людей залишити територію біля будівлі, і там залишилися лише родичі затриманих.