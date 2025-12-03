Апеляційний суд звільнив з-під варти співробітника НАБУ Магамедрасулова

Київський апеляційний суд звільнив з-під варти співробітника Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, якого слідство підозрює у «пособництві державі-агресору».



Апеляційний суд частково задовольнив клопотання захисту – скасував рішення суду першої інстанції, звільнив Магамедрасулова з-під варти у залі суду, зобов’язавши його прибувати на першу вимогу слідчого, прокурора, суду.

Напередодні суд звільнив з-під варти батька Руслана Магамедрасулова Сентябра, призначивши йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У жовтні Печерський районний суд Києва залишив Магамедрасулова під вартою до 15 грудня. Це рішення оскаржувалось.

Читайте також: ОГП: група прокурорів у справі Магомедрасулова складається з 42 осіб, «фактично над справою працюють 5 прокурорів»

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова.

Як заявили у Службі безпеки, високопосадовцю НАБУ і його батькові повідомили про підозру за статтею «пособництво державі-агресору». Вони перебували під вартою. У СБУ заявили, що підозрюють одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ в тому, що під час повномасштабної війни він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Читайте також: У СБУ заявили про нові докази у справі посадовця НАБУ, підозрюваного в торгівлі з РФ

Тим часом, в Центрі протидії корупції звинувачення посадовця НАБУ в торгівлі з країною-агресором назвали «піар-махінаціями СБУ».

У липні «Українська правда» опублікувала статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів: «Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припустив співрозмовник в антикорорганах у матеріалі УП.

У НАБУ заявили, що 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань й Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. Перевірка також пройшла в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.