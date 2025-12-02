Суд звільнив з-під варти батька посадовця НАБУ Магамедрасулова

Печерський райсуд Києва звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентябра, повідомляють Суспільне та Центр протидії корупції.

За словами адвоката, клопотання про зміну запобіжного заходу подав Офіс генерального прокурора України. Сентябру Магамедрасулову призначили нічний домашній арешт. ОГП наразі про це не повідомляє.

У жовтні суд залишив під вартою батька Руслана Магамедрасулова. Тоді запобіжний захід продовжили до 15 грудня.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова.

Як заявили у Службі безпеки, високопосадовцю НАБУ і його батькові повідомили про підозру за статтею «пособництво державі-агресору». У СБУ заявили, що підозрюють одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ в тому, що під час повномасштабної війни він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Читайте також: ОГП: група прокурорів у справі Магомедрасулова складається з 42 осіб, «фактично над справою працюють 5 прокурорів»

Тим часом, в Центрі протидії корупції звинувачення посадовця НАБУ в торгівлі з країною-агресором назвали «піар-махінаціями СБУ».

У липні «Українська правда» опублікувала статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів: «Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припустив співрозмовник в антикорорганах у матеріалі УП.

У НАБУ заявили, що 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань й Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. Перевірка також пройшла в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.