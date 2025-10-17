Суд залишив батька посадовця НАБУ Магамедрасулова під вартою

Печерський районний суд у Києві залишив під вартою батька керівника відділення Національного антикорупційного бюро в Дніпрі Руслана Магамедрасулова – про це повідомила пресслужба суду 17 жовтня.

Запобіжний захід продовжили до 15 грудня – Магамедрасулов-старший залишиться під вартою без права внесення застави. Рішення виніс слідчий суддя Сергій Вовк.

Сторона захисту просила суд застосувати запобіжний захід, не повʼязаний із триманням під вартою, але суддя відмовив.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова.

Як заявили у Службі безпеки, високопосадовцю НАБУ і його батькові повідомили про підозру за статтею «пособництво державі-агресору». Вони перебувають під вартою. У СБУ заявили, що підозрюють одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ в тому, що під час повномасштабної війни він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Тим часом, в Центрі протидії корупції звинувачення посадовця НАБУ в торгівлі з країною-агресором назвали «піар-махінаціями СБУ».

У липні «Українська правда» опублікувала статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів: «Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припустив співрозмовник в антикорорганах у матеріалі УП.

У НАБУ заявили, що 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань й Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. Перевірка також пройшла в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.



