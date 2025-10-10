САП: суд взяв під варту із заставою прокурора Офісу генпрокурора у справі про підбурювання до підкупу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід прокурору Офісу генерального прокурора, підозрюваному в підбурюванні до хабаря – про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 жовтня.

За повідомленням, суд виніс рішення на клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.

«Рішенням суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі понад 4 мільйони гривень», – заявила САП.

Напередодні НАБУ заявило про спільне з САП викриття прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 мільйона доларів США.

Читайте також: САП передало до суду справу проти екснардепа щодо зловживань на Одеському припортовому заводі

Як стверджують у НАБУ, ці кошти призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

Офіс Генпрокурора заявив про «ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів» з боку НАБУ та САП, оскільки один з цих прокурор входить у групу з розслідування кримінальних проваджень, в рамках яких досліджуються факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.











