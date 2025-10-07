САП передало до суду справу проти екснардепа щодо зловживань на Одеському припортовому заводі

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Національного антикорупційного бюро передав до суду справу колишнього народного депутата, якого звинувачують у завданні мільйонних збитків державі. Про це відомства заявили 7 жовтня.

«За даними слідства, народний депутат України VIII скликання розробив схему, за якою АТ «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими ринкових. Надалі товар перепродавали іноземним компаніям за конкурентними цінами, однак сировину їм напряму постачав саме ОПЗ», – зазначає НАБУ.

Збитки, яких зазнав завод з березня по грудень 2015 року, оцінюють у понад 94 мільярди гривень.

Бюро додає, що місце перебування колишнього парламентаря та ще двох фігурантів справи не встановлене, відтак щодо них здійснювалося спеціальне досудове розслідування. Слідство в справі завершили та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення 4 жовтня 2024 року.

САП зазначає, що дії підозрюваних кваліфікували за статтею про зловживання службовим становищем. Колишнього народного депутата, його довірену особу та власника причетної компанії оголосили в національний та міжнародний розшук.

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного парламентаря, але обставини справи вказують на Ігоря Грановського.

Олександр Грановський перебуває за межами України. Виїхав, за даними «Схем» (проєкт Радіо Свобода), ще наприкінці 2019 року. Раніше він заперечував причетність до можливих порушень.



