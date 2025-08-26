Держава хоче отримати за Одеський припортовий завод щонайменше 4,5 мільярда гривень – Свириденко

Український уряд ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу, повідомила ввечері 26 серпня за підсумками засідання Кабінету міністрів прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 мільярда гривень… Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив», – відзначила голова уряду.

Одеський припортовий завод до початку повномасштабної війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. З 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково, забезпечуючи киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу.



