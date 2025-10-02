Єврокомісарка Кос: шкода від липневих законодавчих ініціатив щодо НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

Шкода, яка була завдана антикорупційним реформам в Україні через липневі законодавчі ініціативи щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), наразі майже нейтралізована, однак довіру міжнародних інвесторів та деяких партнерів ще необхідно відновлювати, заявила європейська комісарка з питань розширення та сусідства Марта Кос в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«У липні ми чітко побачили, наскільки крихкими можуть бути деякі реформи, і чому так важливо захищати фундаментальні основи. Завдана шкода була ліквідована, але ще не на 100%, і уряд це знає», – заявила Кос.

Вона нагадала, що ключовим є забезпечення незалежності антикорупційних органів, оскільки «їхній персонал і керівництво мають діяти без тиску, їхня робота повинна цінуватися і належно винагороджуватися, коли вони розслідують справи та доводять їх до суду».

За її словами, Україна досягла значного прогресу у боротьбі з корупцією за останнє десятиліття, але «цей імпульс не можна втрачати».

Єврокомісарка зауважила, що відбулася втрата довіри з боку держав-членів ЄС, міжнародних фінансових інституцій та потенційних інвесторів після липневих подій.

«До і після Конференції з відновлення в Римі я закликала компанії у Франції, Нідерландах та інших країнах готуватися до інвестицій. Але тепер існують занепокоєння, і цю довіру необхідно відновлювати», – додала Кос.

Читайте також: Обшуки в антикорупційних органах: загроза незалежності НАБУ і САП чи боротьба з російською агентурою?

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Верховна Рада 31 липня ухвалила його за основу і в цілому.

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.







