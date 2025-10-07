САП і прокуратура ЄС спільно реагуватимуть на порушення, «що можуть стосуватися коштів Євросоюзу»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Європейська прокуратура (EPPO) підписали Меморандум про співпрацю, повідомила САП 7 жовтня.

За повідомленням, керівник прокуратури Олександр Клименко зустрівся в Люксембурзі з головною європейською прокуроркою Лаурою Ковеші, меморандум підписали за підсумками зустрічі.

«Документ відкриває новий етап у взаємодії між українськими та європейськими прокурорами. Він, зокрема, передбачає створення постійного каналу комунікації для спільного реагування на правопорушення, що можуть стосуватися коштів Євросоюзу, виділених на підтримку та відбудову України», – заявляє пресслужба відомства.





У САП називають підписання меморандуму «свідченням зрілості» антикорупційної системи України та її інтеграції до європейського правового простору.

Прокуратура називає співпрацю з Європейською прокуратурою додатковою гарантією прозорого використання міжнародної допомоги Україні та запобіжником зловживанням у сфері оборонних, гуманітарних і відбудовних програм.

Очікується, що вона також «створить імпульс до зміцнення доброчесності публічних витрат і довіри до процесів відновлення, щоб кожне євро партнерів працювало на сильну та стійку Україну».

Напередодні EPPO також повідомила про підписання угоди з українською Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у рамках «постійних зусиль із захисту коштів ЄС». Європейська прокуратура назвала посилення співпраці з незалежними інституціями ключем до «ефективної боротьби з організованою злочинністю та корупцією».



